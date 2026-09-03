L'Art des plantes en papier

Et vos idées prennent racine ! 18 modèles de plantes en papier faciles à réaliser, pour un effet plus vrai que nature. Vous n'avez pas la main verte ? Ce livre est fait pour vous ! Chacun des 18 modèles proposés repose sur un même principe : des feuilles en papier découpées puis assemblées entre elles à l'aide de fil de fer et de ruban defleuriste. Un cahier technique rassemble les étapes clés, de la construction de la plante à sa mise en pot, en passant par les conseils d'entretien et de nettoyage de vos créations. Mais chaque plante possède sa personnalité. Au-delà des formes variées, tous les projets proposés se distinguent par les techniques décoratives utilisées. En effet, Julie Caux ne se contente pas de découper le papier brut, elle illustre chaque feuille pour obtenir un rendu au plus près de la nature. Aquarelle, feutre acrylique, papier velours, pastel gras, cyanotype... Au fil des projets, vous découvrirez une multitude de techniques pour donner vie à vos plantes. Si Julie, botaniste avertie, s'attache souvent à une représentation fidèle du végétal, certains modèles vous entraîneront aussi sur les chemins d'une interprétation plus libre et artistique, pour créer de magnifiques plantes imaginaires. Pilea, Sansevieria, Pothos argenté, Anthurium, Calathea, Coleus, Ceropegia woodii surnommée " Chaîne des coeurs " et bien d'autres encore prennent racine au fil des pages pourvous inviter à créer votre propre collection de plantes en papier.