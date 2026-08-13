Mon cahier d'activités effaçables MS-GS Lettres minuscules

S'entraîner, effacer, recommencer... et progresser ! Conçu par une enseignante, ce cahier d'activités effaçables accompagne l'enfant dans l'apprentissage de l'écriture des lettres minuscules. Page après page, il consolide en toute confiance les enseignements abordés en classe ! Un outil indispensable, pour droitiers et gauchers, à mettre entre toutes les petites mains. 1 feutre inclus pour permettre à l'enfant de s'exercer à son rythme, autant de fois qu'il le souhaite. Ludique, réutilisable et stimulant, ce support rend l'apprentissage de l'écriture plus engageant.
Par
Camille Denoël, Margaux Moineau Chez
Rue des Ecoles
Commenter ce livre