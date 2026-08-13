Mon cahier d'activités effaçables MS-GS Lettres minuscules

S'entraîner, effacer, recommencer... et progresser ! Conçu par une enseignante, ce cahier d'activités effaçables accompagne l'enfant dans l'apprentissage de l'écriture des lettres minuscules. Page après page, il consolide en toute confiance les enseignements abordés en classe ! Un outil indispensable, pour droitiers et gauchers, à mettre entre toutes les petites mains. 1 feutre inclus pour permettre à l'enfant de s'exercer à son rythme, autant de fois qu'il le souhaite. Ludique, réutilisable et stimulant, ce support rend l'apprentissage de l'écriture plus engageant.