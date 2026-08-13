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#Essais

Mon cahier d'activités effaçables MS-GS Lettres minuscules

Camille Denoël, Margaux Moineau

ActuaLitté
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S'entraîner, effacer, recommencer... et progresser ! Conçu par une enseignante, ce cahier d'activités effaçables accompagne l'enfant dans l'apprentissage de l'écriture des lettres minuscules. Page après page, il consolide en toute confiance les enseignements abordés en classe ! Un outil indispensable, pour droitiers et gauchers, à mettre entre toutes les petites mains. 1 feutre inclus pour permettre à l'enfant de s'exercer à son rythme, autant de fois qu'il le souhaite. Ludique, réutilisable et stimulant, ce support rend l'apprentissage de l'écriture plus engageant.

Par Camille Denoël, Margaux Moineau
Chez Rue des Ecoles

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Auteur

Camille Denoël, Margaux Moineau

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Ecriture, lecture

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Mon cahier d'activités effaçables MS-GS Lettres minuscules

Camille Denoël, Margaux Moineau

Paru le 13/08/2026

24 pages

Rue des Ecoles

6,95 €

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Scannez le code barre 9782820820167
9782820820167
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