La pierre noire de Port-Manec'h

En explorant le grenier encombré de son oncle décédé, Benjamin Hervieux découvre une impressionnante collection de livres anciens. Motivé autant par la curiosité que par l'espoir de trouver quelque trésor, il entreprend une fouille minutieuse des lieux et comprend alors que derrière les murs de cette paisible maison se cache un héritage bien singulier. Au même moment, un événement saisissant secoue la population de Port-Manech : l'échouage spectaculaire d'un cachalot porteur de blessures dont l'origine défie toute explication. Très vite, d'autres phénomènes troublants frappent Port-Manec'h. Quel lien unit la vieille épave du Lady of Dunwich et les ombres qui s'étendent désormais sur la côte bretonne ? Sous les flots de l'Atlantique sommeille quelque chose de très ancien. Quelque chose qui attend depuis des siècles. Et certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées... Les amateurs de Lovecraft retrouveront ici cultes oubliés, entités indicibles et terreurs venues des profondeurs. Un hommage revisité par François Lange qui transpose ces thèmes dans le décor sauvage et mystérieux de la Bretagne, leur offrant une résonance nouvelle. Captivant !