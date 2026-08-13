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Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Fils de

Thomas Vernay

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Un roman d'apprentissage à vif, d'une justesse rare, qui dit la difficulté d'être fils, d'être ami, d'être amoureux - mais aussi la beauté de revenir pour regarder son histoire en face. De retour dans son village natal pour enterrer son grand-père, Thibaut retrouve un monde qu'il connait bien : un père cabossé par la vie, des amis d'enfance restés fidèles à eux-mêmes, des rivalités et surtout Lilli, l'amie lumineuse qu'il n'a jamais trop su aimer comme il le fallait, et Romane, son premier amour. En l'espace d'une journée et une nuit, Thibaut traverse un territoire où se mêlent nostalgie, violence sourde et tendresse maladroite. Chronique générationnelle où l'on reconnaîtra nos propres adolescences, avec leurs ratés, leurs élans et leurs fantômes, Fils de est le portrait bouleversant d'un jeune homme qui tente de trouver sa place entre ce qu'il fuit et ce qu'il aime encore. Nourri par la pop culture et une sensibilité assumée, Fils de revendique une écriture vivante et spontanée, proche de l'oralité. Avec ce premier roman, Thomas Vernay trace une voie singulière, guidée par l'émotion et la curiosité.

Par Thomas Vernay
Chez Editions De Borée

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Auteur

Thomas Vernay

Editeur

Editions De Borée

Genre

Littérature française

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Fils de

Thomas Vernay

Paru le 20/08/2026

176 pages

Editions De Borée

18,60 €

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