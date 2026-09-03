Au coeur des addictions

Un livre de référence sur l'addiction qui allie rigueur scientifique, profondeur humaine et pouvoir de transformation. Par Gabor Maté, auteur best-seller international Le Dr Gabor Maté est l'un des experts les plus influents au monde sur la psychologie de l'addiction. Fort de plusieurs décennies d'expérience auprès de personnes confrontées à des dépendances graves et à des troubles mentaux, il propose une vision profondément novatrice de l'origine et du sens de l'addiction. Dans cet oouvrage devenu best-seller international, Gabor Maté mêle récits personnels, études de cas saisissantes et recherches scientifiques de pointe. Il explore avec une grande humanité ce phénomène aussi répandu que mal compris. Qu'il s'agisse d'alcool, de drogues, de sexe, d'argent ou de tout autre comportement autodestructeur, il montre que l'addiction ne concerne pas seulement quelques individus supposément faibles : elle s'inscrit dans un continuum qui traverse l'ensemble de notre société. Pour Gabor Maté, l'addiction n'est pas simplement une maladie ni une question de volonté. Elle résulte d'une interaction complexe entre l'histoire personnelle, le développement émotionnel et le fonctionnement du cerveau. S'appuyant sur les recherches les plus récentes, ce livre ne propose pas de solutions simplistes. Il invite plutôt à une profonde compréhension de soi comme première étape vers la guérison et le bien-être. Un livre puissant et éclairant qui changera durablement votre regard sur l'addiction, sur les autres et sur vous-même.