Un homme découvre un jour un carnet rempli de phrases qu'il ne se souvient pas avoir écrites. Ces phrases semblent précéder ses actes, ses silences, ses choix. D'abord, il doute. Puis, il lit. Peu à peu, la frontière entre observation et responsabilité se brouille... Dans ce premier roman psychologique, l'auteur explore les zones incertaines de la conscience, où l'on agit sans se souvenir d'avoir choisi, et où le doute devient plus inquiétant que la peur. Ce récit intime et troublant pose une question essentielle : à partir de quand peut-on être sûr d'être éveillé ?