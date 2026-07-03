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Le Carnet

Henri Grizaut

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Un homme découvre un jour un carnet rempli de phrases qu'il ne se souvient pas avoir écrites. Ces phrases semblent précéder ses actes, ses silences, ses choix. D'abord, il doute. Puis, il lit. Peu à peu, la frontière entre observation et responsabilité se brouille... Dans ce premier roman psychologique, l'auteur explore les zones incertaines de la conscience, où l'on agit sans se souvenir d'avoir choisi, et où le doute devient plus inquiétant que la peur. Ce récit intime et troublant pose une question essentielle : à partir de quand peut-on être sûr d'être éveillé ?

Par Henri Grizaut
Chez Hello Editions

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Auteur

Henri Grizaut

Editeur

Hello Editions

Genre

Thrillers

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Le Carnet

Henri Grizaut

Paru le 03/07/2026

120 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9791044326065
9791044326065
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