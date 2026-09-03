Cheminement d’un communiste en terre chrétienne

Entre discours de Jaurès et envies de spiritualité, façonné par les valeurs humaines universelles, ce briscard de la politique remet l'église au milieu du village... son église et son village, dont il écrit l'histoire qui s'entrecroise avec ses réflexions d'homme d'expérience, au soir de sa vie et de sa carrière. Si la narration de l'évolution spirituelle et architecturale du Livradois intéressera les locaux, les valeurs mises en avant happeront les humanistes. Car derrière la pierre des églises, au fil de la vie des hommes d'hier et d'aujourd'hui, émergent des envies debienveillance et derespect mutuel, la fraternité chrétienne rejoignant celle de sages de toutes sensibilités traçant leurs chemins. Comme eux, ce député atypique est unbâtisseur local animé de profondes espérances, en quête de sens... Emaillé de citations de grands auteurs et de penseurs, voici un texte non dénué d'une auto-dérision rafraîchissante : "Et j'entrevois déjà [... ] les quolibets sur le vieux coco à la dérive... "Jusqu'où ira-t-il donc le Dédé? " ".