Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Cheminement d’un communiste en terre chrétienne

André Chassaigne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre discours de Jaurès et envies de spiritualité, façonné par les valeurs humaines universelles, ce briscard de la politique remet l'église au milieu du village... son église et son village, dont il écrit l'histoire qui s'entrecroise avec ses réflexions d'homme d'expérience, au soir de sa vie et de sa carrière. Si la narration de l'évolution spirituelle et architecturale du Livradois intéressera les locaux, les valeurs mises en avant happeront les humanistes. Car derrière la pierre des églises, au fil de la vie des hommes d'hier et d'aujourd'hui, émergent des envies debienveillance et derespect mutuel, la fraternité chrétienne rejoignant celle de sages de toutes sensibilités traçant leurs chemins. Comme eux, ce député atypique est unbâtisseur local animé de profondes espérances, en quête de sens... Emaillé de citations de grands auteurs et de penseurs, voici un texte non dénué d'une auto-dérision rafraîchissante : "Et j'entrevois déjà [... ] les quolibets sur le vieux coco à la dérive... "Jusqu'où ira-t-il donc le Dédé? " ".

Par André Chassaigne
Chez Editions De Borée

|

Auteur

André Chassaigne

Editeur

Editions De Borée

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cheminement d’un communiste en terre chrétienne par André Chassaigne

Commenter ce livre

 

Cheminement d’un communiste en terre chrétienne

André Chassaigne

Paru le 03/09/2026

184 pages

Editions De Borée

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812941504
9782812941504
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.