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Requiem pour un souvenir

Déborah Alzy

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La charmante petite ville de Clydebank, en Ecosse, est secouée par la mort de Meghan Findlay. La police soupçonne un meurtre. Pour élucider l'affaire, Kiera Ross, la plus jeune enquêtrice consultante, et son partenaire Michael Clark sont envoyés sur le terrain. Qui a commis ce crime, et pourquoi ? A mesure que les indices s'accumulent, Kiera se retrouve plongée dans les secrets des habitants et des tensions grandissantes. Chaque révélation soulève de nouvelles questions, tandis que le temps joue contre eux. Très vite, les deux enquêteurs comprennent que rien n'est vraiment ce qu'il paraît...

Par Déborah Alzy
Chez Hello Editions

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Auteur

Déborah Alzy

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans policiers

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Requiem pour un souvenir

Déborah Alzy

Paru le 03/07/2026

98 pages

Hello Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791044325273
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