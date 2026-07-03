Requiem pour un souvenir

La charmante petite ville de Clydebank, en Ecosse, est secouée par la mort de Meghan Findlay. La police soupçonne un meurtre. Pour élucider l'affaire, Kiera Ross, la plus jeune enquêtrice consultante, et son partenaire Michael Clark sont envoyés sur le terrain. Qui a commis ce crime, et pourquoi ? A mesure que les indices s'accumulent, Kiera se retrouve plongée dans les secrets des habitants et des tensions grandissantes. Chaque révélation soulève de nouvelles questions, tandis que le temps joue contre eux. Très vite, les deux enquêteurs comprennent que rien n'est vraiment ce qu'il paraît...