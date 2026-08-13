Calendrier Chemins de Compostelle

Empruntez la voie de la sérénité avec le calendrier 2027 Saint-Jacques de Compostelle : 12 étapes spirituelles et visuelles pour rythmer votre année entre inspiration, patrimoine et organisation. Les visuels des chemins de Compostelle présentés dans ce calendrier sont : - Le Puy-en-Velay et la cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation ; - château de Polignac près du Puy-en-Velay ; - début du Sentier découverte, tour du lac des Salhiens ; - Aveyron, Espalion dans la vallée du Lot, château et Pont Vieux ; - Lot, Rocamadour ; - rivière du Lot et village de Saint-Cirq-Lapopie (Plus Beau Village de France) sur la route du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ; - Vézelay, Via Lemovicensis, la basilique Sainte-Marie-Madeleine (Patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco) ; - Gers, Condom, petite ville située sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le clocher de la cathédrale Saint-Pierre depuis les berges de la rivière La Baïse ; - Ainhoa (Plus Beau Village de France), village typique du Pays basque, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ; - Roncevaux ; - Pampelune, monument de l'Alto del Perdón ; - Galice, cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle ; - randonnée sur le Camino primitivo, route alternative par Los Hospitales (Asturies). Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !