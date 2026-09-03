L'histoire d'un village qui touche à sa fin... mais trouve, dans la peur et la confession, la possibilité d'un nouveau recommencement. Dans un village de montagne coupé du monde par une avalanche, huit vieillards affrontent la neige, la peur et... leurs propres fantômes. Entre secrets enfouis, solidarité inattendue et révélations bouleversantes, Blancs comme neige mêle humour, tendresse et tragédie pour raconter la dernière nuit d'un monde rural qui disparaît - et peut-être la première d'un renouveau.