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#Roman francophone

Blancs comme neige

Olivier de Robert, Robert olivier De

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L'histoire d'un village qui touche à sa fin... mais trouve, dans la peur et la confession, la possibilité d'un nouveau recommencement. Dans un village de montagne coupé du monde par une avalanche, huit vieillards affrontent la neige, la peur et... leurs propres fantômes. Entre secrets enfouis, solidarité inattendue et révélations bouleversantes, Blancs comme neige mêle humour, tendresse et tragédie pour raconter la dernière nuit d'un monde rural qui disparaît - et peut-être la première d'un renouveau.

Par Olivier de Robert, Robert olivier De
Chez Editions De Borée

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Auteur

Olivier de Robert, Robert olivier De

Editeur

Editions De Borée

Genre

Littérature française

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Blancs comme neige

Olivier de Robert, Robert olivier De

Paru le 03/09/2026

176 pages

Editions De Borée

16,90 €

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