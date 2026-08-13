Calendrier Patrimoine de France

Voyagez au coeur des trésors de l'Hexagone avec le calendrier 2027 Patrimoine de France : 12 images d'exception pour célébrer la richesse culturelle française tout en organisant votre quotidien. Découvrez les monuments emblématiques : - Chambord ; - alignements de Carnac ; - aqueduc et jardins du château de Maintenon ; - île Saint-Honorat, abbaye de Lérins ; - château cathare de Puilaurens ; - Lille, marché de la Vieille Bourse ; - château de La Roche-Courbon (xvie-xviie siècles) ; - palais présidentiel, archipel de la Société, îles du Vent, Tahiti ; - château de Malbrouck à Manderen-Ritzing ; - promenade sur Thiou avec le palais de l'Isle, Annecy ; - bâtiment de l'hôtel-Dieu des hospices de Beaune ; - Aubazine, abbaye cistercienne (xiie siècle) sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ; - château de Chenonceau. Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !