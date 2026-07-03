Le gouffre et le miroir

"Eléonore repensa à leur rencontre improbable. A cette évidence joyeuse qui avait rythmé leurs premiers mois. Et à la lente dérive, comme si le miroir avait commencé à se fissurer, dévoilant derrière lui un gouffre qu'aucun des deux n'avait voulu affronter". Entre mémoire et réinvention, Eléonore explore ce point de bascule où l'attachement vacille, où la vérité se trouble, où le passé se recompose. A mesure qu'elle avance, les certitudes se fissurent, les souvenirs perdent leur évidence. L'amour lui apparaît alors comme une construction fragile, à la frontière du réel et de l'illusion. Dans ce récit d'une lucidité clinique, elle interroge ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a projeté, ce qu'elle a cru partager, cherchant à distinguer ce qui relevait de la rencontre et ce qui naissait de ses propres zones d'ombre. Une plongée dans les mécanismes de l'illusion amoureuse, là où le désir et le manque finissent par réécrire l'histoire.