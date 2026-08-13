Calendrier Paysages de France

Laissez-vous transporter par la beauté des régions françaises avec le calendrier 2027 Paysages de France, ilustré de magnifiques photos : un tour de France visuel pour organiser votre année en pleine nature. Découvrez de magnifiques paysages de France : brume sur la vallée de la Thur en automne, Vosges ; La vallée de la Sèvre-Nantaise (vue aérienne), Saint-Aubin-des-Ormeaux, Vendée ; parc naturel régional du Queyras, Hautes-Alpes ; Côte d'opale, Pas-de-Calais ; Anse de Saint-Hernot, île Vierge ; parc de la Rivière-Bleue, Nouvelle-Calédonie ; vue sur le pic d'Orhy, Pays basque ; calanque de Port-Pin et le cap Canaille ; côteaux de Saint-Emilion ; Colorado provençal, Rustrel, Vaucluse ; réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors ; prairies du Fouzon et rivière le Cher ; lac Guichard, au col de la Croix-de-Fer, en Maurienne. Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !