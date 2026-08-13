Calendrier Oiseaux de nos jardins

Offrez-vous une bulle de nature chaque mois avec le calendrier mural Oiseaux de nos jardins 2027 : de superbes clichés pour reconnaître, admirer tout en organisant votre quotidien. Voici les oiseaux présentés dans ce calendrier : Verdiers d'Europe, Troglodyte, Mésange charbonnière, Bergeronnette printanière, Guêpier d'Europe, Alouette des champs, Grive litorne, Merle noir (Turdus merula), Sittelle torchepot (Sitta europaea), gros-becs casse-noyaux, Rouge-gorge familier, Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus). Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !