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Mosaïques (de corps et d’âmes)

Anne-Sylvie Poisson-Salomon

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Après " Mosaïques I ", consacré aux corps et aux premières figures de l'identité, puis " Mosaïques II ", qui approfondit les liens entre réminiscence, émotion et représentation, " Mosaïques III " - Epilogues - vient clore le parcours mémoriel des corps aux âmes auquel invite l'autrice. Dans ce dernier volume, les thèmes de la famille, de l'amour perdu, de la disparition, de la maladie, de la quête d'identité et des confins de l'esprit s'entrelacent pour composer une réflexion sur ce qui demeure lorsque le temps transforme les êtres. A travers ces pages, l'artiste poursuit son exploration de la condition humaine et rassemble les fils dispersés des deux premiers volumes. L'épilogue n'est pas ici une conclusion, mais un moment de transmission et de métamorphose où les fragments d'une vie trouvent leur unité. Un parcours sensible et profond qui révèle, derrière la diversité des visages, l'universalité de nos existences. De formation médicale, Anne Sylvie Poisson-Salomon développe une oeuvre artistique qui s'exprime à travers la musique, la poésie et les arts graphiques.

Par Anne-Sylvie Poisson-Salomon
Chez Editions du Palio

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Auteur

Anne-Sylvie Poisson-Salomon

Editeur

Editions du Palio

Genre

Dessin

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Mosaïques (de corps et d’âmes)

Anne-Sylvie Poisson-Salomon

Paru le 28/06/2026

234 pages

Editions du Palio

35,00 €

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