La Chimie en 50 fiches visuelles

Un panorama complet de la chimie, condensée en 63 fiches visuelles 50 ? ches visuelles pour comprendre et maîtriser l'essentiel du programme de Chimie de premier cycle. Ce manuel a pour objectif de renforcer vos connaissances et compétences, avec une approche structurée, visuelle et progressive. Chaque sujet est organisé sous la forme d'une ? che synthétique avec une vue d'ensemble des notions essentielles à retenir. Un condensé en 200 pages des notions clés de la discipline offrant un panorama complet de tous les concepts fondamentaux, illustrés par de nombreux schémas et graphiques. Bon courage pour vos révisions !