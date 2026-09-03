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Physique nucléaire appliquée

Frédéric Mayet

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Ce manuel de référence pour les étudiants en master ou en écoles d'ingénieur traite toutes les problématiques du nucléaire. Avec ce livre les étudiants de niveau master vont acquérir les bases scienti ? ques indispensables à la compréhension de la gestion de l'énergie nucléaire. L'approche et la compréhension détaillée des phénomènes physiques ont pour objectif l'application à l'industrie nucléaire. La gestion de l'énergie nucléaire constitue un enjeu sociétal majeur avec de nombreux défis industriels : - gestion des déchets nucléaires, - démantèlement des installations nucléaires, - sûreté des centrales, - différentes filières de réacteurs nucléaires pour l'avenir. Ce livre traite les aspects industriels, appliqués et fondamentaux de la physique nucléaire : la physique du noyau, les modèles aux désintégrations, et les applications à la production et la gestion de l'énergie nucléaire. Le nucléaire industriel est en constante évolution, en témoigne les changements opérés ces dernières années (relance du nucléaire en France et dans le Monde, développement des petits réacteurs modulaires). La 4e édition mise à jour : - améliore la clarté et la pédagogie ; - ajoute de nouveaux exercices, les visuels ont été améliorés et le texte retouché ; - met à jour les données et informations relatives aux changements récents dans le nucléaire industriel.

Par Frédéric Mayet
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Frédéric Mayet

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Energie

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Physique nucléaire appliquée

Frédéric Mayet

Paru le 03/09/2026

312 pages

De Boeck supérieur

29,90 €

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