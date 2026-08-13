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Psychologie du travail et des organisations en Visuels

Emilie Vayre, Valentina Dolce

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L'essentiel de la psychologie du travail et des organisations synthétisé sous forme de schémas, tableaux et cartes mentales Ce manuel dresse un panorama visuel des notions fondamentales de la psychologie du travail et des organisations (PTO). Il aborde : - Des concepts et modèles phares en PTO : la tâche et l'activité, la motivation, l'engagement, le leadership, la santé psychologique, la violence, l'articulation travail - "hors travail" , les carrières, les transitions et le sens du travail ainsi que les modèles intégrés. - Des pratiques et interventions propres à la PTO : les champs d'application, les métiers, l'éthique et la déontologie de la profession, la prévention des risques psychosociaux, la promotion de la santé, la diversité, l'équité et l'inclusion au travail. Clair et didactique, ce livre présente, dans chaque chapitre : - les mots-clés et les définitions des concepts de base ; - des schémas et cartes mentales ; - de nombreuses illustrations et applications ; - un résumé des principaux éléments. Ainsi, il fournit toutes les clés indispensables pour comprendre et s'approprier les connaissances de la PTO et permet de mieux accompagner les étudiants qui l'abordent, notamment en Licence.

Par Emilie Vayre, Valentina Dolce
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Emilie Vayre, Valentina Dolce

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Psychologie du travail

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Psychologie du travail et des organisations en Visuels

Emilie Vayre, Valentina Dolce

Paru le 13/08/2026

224 pages

De Boeck supérieur

25,90 €

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