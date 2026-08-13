Psychologie de la motivation et des émotions

Une référence internationale incontournable ! Que veulent les gens ? Pourquoi ressent-on telle émotion ? Comment se motiver soi-même et motiver les autres ? Ce manuel répond à ces questions en présentant les nombreuses facettes des émotions et de la motivation, leur origine, leur fonctionnement et les mécanismes de leur transformation à travers le temps. Toutes les notions fondamentales sont abordées : - Les besoins (biologiques et psychologiques, la motivation extrinsèque et l'internalisation) ; - Les cognitions (la fixation de buts, les états d'esprit, les croyances de contrôle personnel, le soi et ses aspirations) ; - Les émotions (les questions récurrentes sur leur nature, leurs aspects, leur importance, comment les contrôler et les réguler) ; - Les applications (le développement personnel, la psychologie positive, la motivation inconsciente, les motivations et attitudes implicites...). Cette 3e édition, richement illustrée et entièrement mise à jour, aborde par ailleurs des cas concrets, permettant une meilleure compréhension de nos comportements et de l'impact des émotions et de la motivation dans notre quotidien. Elle met l'accent sur des concepts motivationnels tels que la ténacité, la force mentale, la résilience, le bien-être, l'ennui, l'image de soi, l'identité et les hormones GLP-1 pour la perte de poids. Une approche claire et ludique qui fait de ce livre un outil indispensable de l'étudiant ! Manuel de référence comprenant : - des résumés - 110 figures - 46 tableaux - 20 focus - des références pour aller plus loin Les + en ligne : - Pour les étudiants : - QCM - Résumés audio - Bibliographie complète - Pour les professeurs : - Supports de cours