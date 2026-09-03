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La malédiction des Trois Têtes

Geneviève Bigué

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Béatrice Dubois s'apprête à vivre le pire été de sa vie. Tout ça à cause d'un incident l'année dernière ! Elle est maintenant obligée de travailler pour Les Trois Têtes, le vieux musée familial qui abrite une collection d'objets poussiéreux. Pire encore, sa superviseure est la détestable Edna, accompagnée du jeune Olivier, qui se méfie de Béa. Pourtant, lorsqu'elle arrive sur les lieux, personne n'est là pour l'accueillir... sauf une mystérieuse silhouette observée à la fenêtre du bâtiment. Encore plus étrange, un miroir ancien est éclaté au sol, couvert de traces de sang ! Accusée à tort du bris, Béatrice veut trouver le coupable et n'a d'autre choix que de demander l'aide d'Olivier. Mais quand de nouveaux évènements inexpliqués et terrifiants se manifestent dans le musée, leur enquête prend vite une tournure paranormale. Et si la fameuse "malédiction des Trois Têtes" , chuchotée depuis 100 ans par les habitants de Cap-aux-Larmes, était... vraie ?

Par Geneviève Bigué
Chez Fides (Editions)

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Auteur

Geneviève Bigué

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Mondes fantastiques

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La malédiction des Trois Têtes

Geneviève Bigué

Paru le 03/09/2026

201 pages

Fides (Editions)

18,00 €

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