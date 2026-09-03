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#Bande dessinée jeunesse

L'esprit de feu

Maude Alexandre

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C'est la relâche et Emma enquête sur le dossier hanté le plus épeurant de l'histoire des détectives de l'inexpliqué ! Antoine, un joueur de soccer, lui confie un secret : depuis qu'il a déménagé, des évènements troublants se produisent lorsqu'il est seul chez lui. Des objets sont projetés, la poignée du placard tremble, la montre de son père défunt devient brûlante... Emma pense d'abord à un esprit frappeur, mais la célèbre médium Madame Gigi est catégorique : c'est un Yurei, un esprit vengeur. Et les flammes qu'elle "voit" autour d'Antoine confirment que le fantôme lui veut du mal. Plusieurs indices pointent alors vers une femme aux longs cheveux noirs et vers la disparition du père d'Antoine lors d'une mission humanitaire en Amérique du Sud sept ans plus tôt. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Et surtout, les détectives de l'inexpliqué sont-ils capables d'affronter un esprit de feu ? Chose certaine, les frontières n'existent pas pour les fantômes.

Par Maude Alexandre
Chez Fides (Editions)

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Auteur

Maude Alexandre

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Terreur

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L'esprit de feu

Maude Alexandre

Paru le 03/09/2026

124 pages

Fides (Editions)

15,00 €

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