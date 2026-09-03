Il existe peu d'ouvrages portant sur le calcul des structures en béton armé selon les règlements actuellement en vigueur, et encore moins en français. C'est donc un réel besoin que vient combler Structures en béton armé - Analyse et dimensionnement, deuxième édition. Véritable traité en la matière, l'ouvrage présente le calcul des structures en béton armé de manière complète et selon une méthode unifiée, partant des propriétés des matériaux, en passant par le dimensionnement des pièces simples, pour finir par l'analyse et le dimensionnement des structures étagées. Il couvre ainsi un large spectre des problèmes de dimensionnement des structures en béton, notamment au regard de l'activité sismique. L'auteur est membre du comité responsable du développement de la norme CSA A23. 3, Calcul des ouvrages en béton, de l'Association canadienne de normalisation, et apporte de ce fait un point de vue éclairant sur les fondements et les exigences de la norme, ayant contribué, par ses recherches, à son établissement. Cet ouvrage est d'abord destiné aux étudiants en génie civil des trois cycles d'études universitaires, qui y trouveront un traité complet et clair ; cependant, il constitue aussi un outil de référence pour les ingénieurs de la pratique qui oeuvrent dans le domaine du calcul des structures, car il fournit de précieuses indications sur les exigences de la norme CSA A23. 3.