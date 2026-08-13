L'Apprentissage visible : la suite actualise le travail de John Hattie avec plus de 2 100 méta-analyses, portant sur plus de 400 millions d'élèves. Le livre revient sur l'impact réel de l' "apprentissage visible" dans les écoles et les interprétations parfois erronées qui en ont été faites. Hattie dépasse la question de "ce qui fonctionne" pour examiner comment le personnel enseignant, les écoles et les pratiques peuvent vraiment évoluer. Cette suite approfondit le modèle fondé sur les preuves d'impact et s'adresse à toutes les actrices et à tous les acteurs du milieu de l'éducation.