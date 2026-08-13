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L'apprentissage visible : la suite

John Hattie

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L'Apprentissage visible : la suite actualise le travail de John Hattie avec plus de 2 100 méta-analyses, portant sur plus de 400 millions d'élèves. Le livre revient sur l'impact réel de l' "apprentissage visible" dans les écoles et les interprétations parfois erronées qui en ont été faites. Hattie dépasse la question de "ce qui fonctionne" pour examiner comment le personnel enseignant, les écoles et les pratiques peuvent vraiment évoluer. Cette suite approfondit le modèle fondé sur les preuves d'impact et s'adresse à toutes les actrices et à tous les acteurs du milieu de l'éducation.

Par John Hattie
Chez Presses de l'Université du Québec

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Auteur

John Hattie

Editeur

Presses de l'Université du Québec

Genre

Pédagogie

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L'apprentissage visible : la suite

John Hattie

Paru le 13/08/2026

620 pages

Presses de l'Université du Québec

68,00 €

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Scannez le code barre 9782760563612
9782760563612
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