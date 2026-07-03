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Au coeur du trafic d'oeuvres d'art

Cho l mazé Torquato, Mazé Torquato Chotil

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Un trafic de tableaux de grande valeur s'étend entre le Paraguay, le Brésil et la France, au coeur d'un réseau international redoutable. Marta, agente de la Police fédérale brésilienne spécialisée dans la protection du patrimoine historique, est envoyée en France. A Paris puis à Lyon, elle collabore avec Interpol et s'engage dans une enquête haletante pour démanteler ce trafic. Les oeuvres volées, signées par des peintres européens et sud-américains, traversent l'Atlantique par voie maritime, destinées à de riches collectionneurs. Entre enquête journalistique et suspense policier, ce récit plonge dans les coulisses d'un monde où l'art devient une marchandise et où chaque toile cache un secret...

Par Cho l mazé Torquato, Mazé Torquato Chotil
Chez Hello Editions

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Auteur

Cho l mazé Torquato, Mazé Torquato Chotil

Editeur

Hello Editions

Genre

Thrillers

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Au coeur du trafic d'oeuvres d'art

Cho l mazé Torquato, Mazé Torquato Chotil

Paru le 03/07/2026

124 pages

Hello Editions

13,90 €

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Scannez le code barre 9782386738166
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