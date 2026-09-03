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Concours de la police nationale – 200 questions (Catégories A, B et C – Édition 2027-2028)

Marc Dalens

ActuaLitté
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Cet ouvrage permet aux candidats de préparer au mieux les concours, catégories A, B et C de la police nationale (commissaire de police, officier de police, gardien de la paix et policier adjoint). Ces 200 questions vous permettent de tester vos connaissances tout en révisant les notions essentielles à acquérir sur : - L'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales ; l'Europe - L'environnement professionnel et les métiers de la police nationale - La fonction publique : l'administration, la déontologie des fonctionnaires et des policiers - Les connaissances techniques et professionnelles - Le commandement et le management d'une unité de police - Les questions de culture générale : économie, société, sécurité, etc.

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

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Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Concours de la police nationale – 200 questions (Catégories A, B et C – Édition 2027-2028)

Marc Dalens

Paru le 03/09/2026

168 pages

Studyrama

14,90 €

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