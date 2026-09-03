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Infirmier de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur – Tout-en-un (Catégorie A – Concours 2027-2028)

Badia Jabrane

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Ce livre offre une préparation complète au concours sur titres d'infirmier de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur (catégorie A). Outre une présentation détaillée des missions et des épreuves du concours, ce guide propose des éléments de méthodologie et tous les outils nécessaires à la préparation de : - L'épreuve d'admissibilité : une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier et portant sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier - L'épreuve d'admission : exposé du candidat sur sa formation et éventuellement son expérience professionnelle, suivi d'un entretien avec un jury

Par Badia Jabrane
Chez Studyrama

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Auteur

Badia Jabrane

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Infirmier de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur – Tout-en-un (Catégorie A – Concours 2027-2028)

Badia Jabrane

Paru le 03/09/2026

344 pages

Studyrama

18,00 €

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