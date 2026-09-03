L'indispensable en culture générale pour préparer les concours administratifs et d'entrée aux grandes écoles avec 140 fiches synthétiques sur des sujets variés et incontournables et 150 QCM de vérification des connaissances. Une nouvelle édition mise à jour et augmentée d'un classique. Un indispensable constitué de 140 fiches offrant un aperçu synthétique et clair de sujets variés et incontournables que le mythe d'Odipe, les Pères et docteurs de l'Eglise, les grandes inventions techniques de l'humanité, l'art baroque, l'universalisme, l'écologie, les neurosciences, la reproduction assistée, le transhumanisme... Parfois étayées de tableaux synoptiques ou de schémas, ces fiches sont des outils pouvant servir de base à une connaissance plus approfondie des domaines tels que la politique, les sciences humaines, les sciences exactes, les arts, la mythologie. En fin d'ouvrage, 150 QCM permettent de vérifier les acquis et un index détaillé facilite la recherche d'informations.