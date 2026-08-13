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Mes jolies gommettes licornes - Meilleures amies

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

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Les gommettes s'invitent dans la collection "Ma première papeterie licornes". Un cahier de gommettes entièrement dédié à nos amies les licornes avec des stickers en feutrine et à motifs pour animer les jolis décors. L'activité s'invite dans la collection "Ma première papeterie Licornes". Ce nouveau format original vient enrichir la collection : un cahier de gommettes en feutrine et à motifs, c'est super pour décorer les jolies pages aux couleurs des licornes.

Par Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie
Chez Hemma

|

Auteur

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mes jolies gommettes licornes - Meilleures amies

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Paru le 13/08/2026

22 pages

Hemma

7,95 €

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Scannez le code barre 9782508063619
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