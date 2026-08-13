Mes jolies gommettes licornes - Meilleures amies

Les gommettes s'invitent dans la collection "Ma première papeterie licornes". Un cahier de gommettes entièrement dédié à nos amies les licornes avec des stickers en feutrine et à motifs pour animer les jolis décors. L'activité s'invite dans la collection "Ma première papeterie Licornes". Ce nouveau format original vient enrichir la collection : un cahier de gommettes en feutrine et à motifs, c'est super pour décorer les jolies pages aux couleurs des licornes.