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Clinique lacanienne 35 - Qu'est-ce qu'un père ?

Collectif

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Dans l'invention freudienne, comme dans la théorie lacanienne, la complexité de la fonction paternelle détient une valeur particulière ouvrant au désir et à l'humanisation du sujet. Saisir la difficulté de la problématique paternelle représente l'enjeu même de la psychanalyse qui doit se distancier de la philosophie et de la religion dont l'exercice refoule la sexualité à cause de ses implications dans le réel. La problématique concernant le père et sa fonction est particulièrement présente à notre époque en raison des mutations sociales et d'une place plus juste donnée aux femmes. La question "Qu'est-ce qu'un père ? " interroge le rapport au pouvoir, au masculin et au féminin dans leurs croisements multiples et nouveaux. Les tensions entre ceux qui voient la nécessité d'un père autoritaire incarné dans le patriarcat et ceux qui défendent l'idée d'un père pouvant être totalement absent, existant simplement à travers sa fonction de tiers présent dans le langage, sont devenues le terrain de nombreux affrontements idéologiques. Qu'en disent les psychanalystes aujourd'hui ? Procédant cas par cas, comment arrivons-nous à nous retrouver cliniquement et théoriquement dans cet exercice qui cherche à libérer le sujet des préjugés présents ?

Par Collectif
Chez Erès

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Auteur

Collectif

Editeur

Erès

Genre

Psychanalyse

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Clinique lacanienne 35 - Qu'est-ce qu'un père ?

Collectif

Paru le 01/10/2026

Erès

28,00 €

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