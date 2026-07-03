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#Roman francophone

Cape Eden

Vincent Droniou

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Sous le ciel de Pontaillac, Vincent, Margaux et leurs enfants retrouvent Cape Eden, une vieille maison tournée vers la mer. Mais certaines maisons ne se contentent pas d'abriter les vivants : elles gardent les voix, les amours, les drames et les secrets de ceux qui les ont précédés. A travers Jeanne et Henri, toute une histoire de famille ressurgit : les années heureuses, la guerre, la Résistance, les départs, les étés, et l'amour plus fort que le temps. Cape Eden est le roman d'une maison qui se souvient, et d'une famille qui, enfin, retrouve son histoire.

Par Vincent Droniou
Chez Hello Editions

|

Auteur

Vincent Droniou

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Cape Eden

Vincent Droniou

Paru le 03/07/2026

456 pages

Hello Editions

22,90 €

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Scannez le code barre 9791044325761
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