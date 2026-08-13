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Intersections

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Chaque semaine, Politis donne rendez-vous à ses lectrices et lecteurs avec "Intersections" , une chronique devenue incontournable. A travers des regards féministes, critiques et engagés, des autrices issues du monde universitaire, journalistique, artistique et militant proposent une lecture du réel à partir d'une approche intersectionnelle. Ce recueil rassemble, sur une année, ces interventions qui éclairent l'actualité autrement. Les contributions croisent les rapports de domination - genre, classe, race, handicap, orientation sexuelle - en les inscrivant dans leurs contextes historiques, sociaux et politiques. Face aux simplifications et aux discours réactionnaires, Intersections donne à voir la complexité du monde et les lignes de fracture qui les traversent, tout en affirmant des voix trop souvent invisibilisées.

Par Collectif, Collectif Essai
Chez Arcane 17

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Auteur

Collectif, Collectif Essai

Editeur

Arcane 17

Genre

Sciences politiques

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Intersections

Collectif, Collectif Essai

Paru le 10/09/2026

110 pages

Arcane 17

14,00 €

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