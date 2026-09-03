Se lover dans un transat sur le gazon vert tendre d'un parc, tutoyer les nuages du haut d'un gratte-ciel de la City, siroter une pinte dans le joyeux brouhaha d'un pub, picorer le monde entier aux stands de street-food... Des pimpantes façades de Notting Hill au vibrant melting-pot de l'East End, mettez-vous à l'heure de Big Ben ! Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules. - Des itinéraires et des balades à vélo... Et de nombreuses cartes pour se repérer. - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur de Londres. - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.