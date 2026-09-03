Temples d'Asakusa, gratte-ciel de Shinjuku, ruelles de Yanaka, cafés et karaokés de Shibuya, musées du parc Ueno, néons d'Akihabara, boutiques traditionnelles de Ginza, friperies de Shimokitazawa, izakaya et bars à sushis, sento et théâtres : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Tokyo et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement, des bons plans et des balades loin des foules. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.