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La Franc-Maçonnerie

Didier Vitrac, Philippe Buschini

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Et si la franc-maçonnerie n'était ni un club d'influence, ni un "réseau" de plus... mais une aventure humaine, concrète, vécue de chair et de parole ? A l'heure où tout se "connecte" sans vraiment se rencontrer, ce livre ouvre une porte simple sur l'Ordre maçonnique : ses racines de bâtisseurs, ses mythes fondateurs, ses rituels et ses symboles, ses légendes - non pour entretenir l'énigme, mais pour en éclairer le sens. De la pierre brute à polir aux outils devenus indispensables et d'une grande efficacité, vous découvrirez une méthode de travail sur soi qui se nourrit du collectif : liberté de conscience, égalité en loge, fraternité exigeante, transmission. Une démarche qui se vit ensemble, et dont l'initiation marque l'expérience intérieure. Ici, pas de recettes, pas de dogme, pas d'algorithme : des visages, une chaîne, une présence et des traditions. Car le vrai "réseau" maçonnique est réel : il se tisse par l'écoute, le silence, l'entraide et le cheminement. Entrer en franc-maçonnerie, c'est apprendre à se rencontrer et à rencontrer des soeurs et des frères qu'on n'aurait jamais croisés.

Par Didier Vitrac, Philippe Buschini
Chez Enagone éditions

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Auteur

Didier Vitrac, Philippe Buschini

Editeur

Enagone éditions

Genre

Traditions orientales et occid

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La Franc-Maçonnerie

Didier Vitrac, Philippe Buschini

Paru le 17/09/2026

Enagone éditions

17,00 €

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Scannez le code barre 9782488861069
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