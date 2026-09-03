Roman-fleuve à l'écriture puissante et poétique, Amadoca retrace l'histoire de l'Ukraine au xxe siècle, de la répression stalinienne à la guerre du Donbass, en passant par l'Holodomor et l'Holocauste. Une oeuvre monumentale et bouleversante, sur le devoir de mémoire, les blessures toujours ouvertes et l'amour, qui nous sauvera. La mémoire de Bohdan n'est toujours pas revenue. Dans les archives de sa famille, une autre histoire émerge au fil des lettres et des silences, celle de Sophia Zerova. Veuve d'un poète victime des Grandes Purges, puis compagne de l'énigmatique Viktor Petrov, intellectuel et agent double, Sophia a tout vu. Elle a vu les hommes disparaître, les manuscrits se détruire et les vérités s'effacer. Peut-on sauver ce qui a été perdu ? Comment transmettre ce qui a été toujours été tu ? Raconter l'Histoire, encore et toujours, et si c'était là la plus grande forme de résistance ?