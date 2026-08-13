Le judaïsme est la plus ancienne des religions monothéistes. De fait, il constitue l'origine de notre culture. Comprendre le judaïsme, c'est donc à la fois renouer avec le passé et éclairer le monde contemporain. En s'appuyant sur des "mots-clés" - bar mitzvah, diaspora, Kabbale, Shoah... -, des mots connus mais des réalités mal comprises, ce livre propose une première approche très éclairante. Elle n'a pas la prétention d'être exhaustive, mais d'aller à l'essentiel pour découvrir la tradition juive et faciliter la lecture des textes fondateurs.