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#Roman francophone

Le jeu de la chasse

Erine Golfier

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Arya grandit dans un monde où les règles ne ressemblent à aucune autre. Un monde de secrets, de loyautés silencieuses et de violence maîtrisée. Formée dès l'enfance, elle devient une chasseuse redoutable au sein d'une organisation aussi puissante que clandestine. Ici, chaque geste compte, chaque regard peut trahir et chaque erreur se paie. Cependant, lorsque de nouvelles recrues franchissent les portes de cet univers fermé, quelque chose déraille. Une présence trouble, une sensation persistante d'être observée. Elle le sent, il est tout près. Comme si la partie avait déjà commencé sans qu'elle en connaisse les règles. Dans un jeu où la manipulation est reine et où la frontière entre prédateur et proie est plus fragile qu'il n'y paraît, une seule certitude demeure : les pions ne choisissent pas la partie...

Par Erine Golfier
Chez Hello Editions

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Auteur

Erine Golfier

Editeur

Hello Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le jeu de la chasse

Erine Golfier

Paru le 03/07/2026

448 pages

Hello Editions

22,90 €

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