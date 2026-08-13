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Portraits à dessiner et coloriser

Zohra Cherouk, Melisende Vector

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Des portraits hauts en couleur Laissez-vous guider par Melisende Vector pour dessiner de ravissants portraits féminins de face, de profil et de trois quarts. En suivant quelques repères simples, chaque visage est parfaitement proportionné ! Place ensuite à la couleur : apprenez à combiner les techniques et les médiums - feutres à alcool, à eau ou acryliques, crayons de couleur, pastels Neocolor - pour accentuer les volumes du visage, donner du peps à la chevelure et apporter caractère et fantaisie à vos portraits. Des vidéos accessibles via un QR code vous montrent tous les bons gestes ! 16 dessins prêts à l'emploi complètent ce livre. Détachez les pages, puis inspirez-vous des versions proposées ou laissez parler votre imagination. A vos couleurs !

Par Zohra Cherouk, Melisende Vector
Chez Eyrolles

|

Auteur

Zohra Cherouk, Melisende Vector

Editeur

Eyrolles

Genre

Dessin

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Portraits à dessiner et coloriser

Zohra Cherouk, Melisende Vector

Paru le 13/08/2026

160 pages

Eyrolles

19,90 €

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Scannez le code barre 9782416024283
9782416024283
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