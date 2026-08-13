Portraits à dessiner et coloriser

Des portraits hauts en couleur Laissez-vous guider par Melisende Vector pour dessiner de ravissants portraits féminins de face, de profil et de trois quarts. En suivant quelques repères simples, chaque visage est parfaitement proportionné ! Place ensuite à la couleur : apprenez à combiner les techniques et les médiums - feutres à alcool, à eau ou acryliques, crayons de couleur, pastels Neocolor - pour accentuer les volumes du visage, donner du peps à la chevelure et apporter caractère et fantaisie à vos portraits. Des vidéos accessibles via un QR code vous montrent tous les bons gestes ! 16 dessins prêts à l'emploi complètent ce livre. Détachez les pages, puis inspirez-vous des versions proposées ou laissez parler votre imagination. A vos couleurs !