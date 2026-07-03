Suite à un cataclysme naturel, "Le Jugement des Atlantes", qui répond aux errances de l'espèce humaine, une grande partie de la planète est engloutie sous les eaux. Les survivants mettent alors tout en oeuvre pour préserver la civilisation, mais la cruelle réalité s'impose à eux : ils doivent quitter la Terre. Deux siècles plus tard, sur une planète Mars rebaptisée Néo Terra, Denise se réveille en quête de réponses sur la disparition de son grand-père. Elle côtoie Tim, un jeune homme aux fréquentations douteuses. Tout ne sera pas noir ou blanc au cours de cette enquête, et il faudra parfois naviguer en zone grise ou hors zone... Surtout quand un mystérieux groupe nommé ARES émerge de l'ombre. Les Lunes de Mars seront le théâtre de leur affrontement...