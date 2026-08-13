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UX design & jeux vidéo

Emmanuelle Marevery, Manue Marevery

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Pourquoi certains jeux sont-ils plus agréables à jouer ? Quel est le rôle de l'UX designer dans le jeu vidéo ? Comment identifier les différents profils de joueurs ? Dans une industrie du jeu vidéo aussi créative que compétitive, comprendre réellement comment les joueuses et les joueurs vivent leurs expériences de jeu est devenu primordial. Cet ouvrage replace l'expérience utilisateur au centre de la conception vidéoludique et aborde la psychologie du joueur... à travers : - la perception ; - l'engagement ; - l'apprentissage ; - la diversité des profils de joueurs. L'auteur partage les bonnes pratiques de la game user research avec des méthodes concrètes telles que : - les questionnaires ; - les playtests ; - les game analytics ; - la biométrie. Vous retrouverez également différentes perspectives sur : - l'éthique ; - la diversité ; - l'inclusion ; - la représentation. Vous serez ainsi capable de concevoir des expériences alignées avec l'intention du studio, d'anticiper et d'analyser le comportement des joueurs avec précision afin de prendre des décisions éclairées pour améliorer durablement leurs jeux.

Par Emmanuelle Marevery, Manue Marevery
Chez Eyrolles

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Auteur

Emmanuelle Marevery, Manue Marevery

Editeur

Eyrolles

Genre

Jeux

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UX design & jeux vidéo

Emmanuelle Marevery, Manue Marevery

Paru le 13/08/2026

Eyrolles

29,00 €

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