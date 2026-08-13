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100 ans de sport en Alsace

Xxx, Ici en région

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De nombreuses photographies Des dates et des parcours pour revivre l'événement Couverture avec rabats Prix attractif Ignace Heinrich, Joseph Muller, Armand Apell, Oscar Heisserer avant-hier. Puis André Zimmermann, Christian Baltzer, Gérard Hausser, Marc Molitor, Roland Wagner, Gilbert Gress, Bob Wollek hier. Et enfin Mehdi Baala, Béatrice Hess, Thierry Omeyer, Marc Keller, Alexander Mostovoï, Sébastien Loeb, Paul-Henri Mathieu, Thomas Voeckler, Charlotte Lembach et Sara Balzer ou les soeurs Lutz plus récemment. Toutes et tous ont en commun d'avoir fait briller et fait vibrer l'Alsace depuis un siècle, à la Meinau, aux vélodromes de Hautepierre ou du Ladhof, au Rhénus, à Rome, Séoul, Atlanta, Paris... Revivez à travers ces 176 pages les grandes épopées collectives, les exploits individuels ou les grands événements et ces moments de légende... La grande histoire du sport en Alsace continue de s'écrire, mais en attendant, elle se raconte et elle se partage !

Par Xxx, Ici en région
Chez Ici en région

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Auteur

Xxx, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Histoire du sport

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100 ans de sport en Alsace

Xxx, Ici en région

Paru le 13/08/2026

176 pages

Ici en région

16,90 €

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9782386850202
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