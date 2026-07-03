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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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L’écrivain de la baie

Jean-Marc Perret

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Sophie Letellier, directrice du journal en ligne MediaFemmes, s'est fait de nombreux ennemis. Figure engagée dans la défense des droits des femmes, elle subit régulièrement attaques et menaces sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle meurt mystérieusement à bord d'un train reliant Rennes à Caen, les enquêteurs privilégient rapidement la piste d'un acte de vengeance. Pendant ce temps, Florent Chartier, célèbre auteur de romans policiers retiré dans les polders du Mont-Saint-Michel, traverse une grave panne d'inspiration. Sous la pression croissante de son éditeur, il peine à achever son nouveau manuscrit. Plusieurs personnes gravitant autour de Sophie Letellier et Florent Chartier sont à leur tour victimes de meurtres. Le détective Marc Renard devra démêler les fils d'une affaire complexe où les apparences sont trompeuses. Chaque révélation le rapprochera un peu plus de la vérité... et du danger. L'auteur plante son intrigue dans les paysages envoûtants du Mont-Saint-Michel et construit un récit prenant où chaque personnage pourrait être le coupable idéal...

Par Jean-Marc Perret
Chez Palémon

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Auteur

Jean-Marc Perret

Editeur

Palémon

Genre

Romans policiers

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L’écrivain de la baie

Jean-Marc Perret

Paru le 03/07/2026

272 pages

Palémon

11,00 €

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