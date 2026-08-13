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#Roman étranger

La librairie des émotions

Stephanie Butland

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Loveday Cardew est une libraire qui préfère les livres aux relations humaines. Jusqu'à l'arrivée de Nathan, un poète qui va chambouler son existence... Une déclaration d'amour au pouvoir des livres. Loveday est libraire dans la charmante librairie indépendante de York, Lost for Word. C'est une jeune femme discrète qui vit entourée de livres afin de se protéger du monde extérieur qu'elle peine à apprivoiser. Son quotidien est bouleversé lorsque la crise sanitaire la contraint à fermer sa librairie au public. Loveday est désemparée, jusqu'au jour où un client à qui les livres manquent cruellement adresse une lettre à la librairie. " Une véritable déclaration d'amour aux livres et aux libraires " Les courriers s'enchaînent, et Loveday avec ses collègues décident de réinventer leur métier. Ils répondent à chaque lettre par des conseils de lecture. Pour chaque client, selon les difficultés rencontrées (la peur, la solitude, l'ennui, le besoin d'évasion...), un livre ! La "pharmacie des livres" est ainsi créée et remporte tous les suffrages. Loveday devient une héroïne pour tous ses clients et les livres réussissent à réparer les âmes et les coeurs mis à rude épreuve. Stephanie Butland explore avec délicatesse les thèmes de la résilience, de l'amitié et de la reconstruction. Son roman est une déclaration d'amour aux livres et aux libraires ! " Un feel-good émouvant et lumineux ! " " Le roman parfait pout tous les amoureux des livres "

Par Stephanie Butland
Chez L'opportun (Editions de)

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Auteur

Stephanie Butland

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La librairie des émotions

Stephanie Butland trad. Jeanne Heneug

Paru le 13/08/2026

688 pages

L'opportun (Editions de)

19,90 €

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