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#Album jeunesse

Mes copains câlins - Le concours de gâteaux - Une histoire qui sent bon ! - 10 odeurs à découvrir

Anna Guillet, Em Bruce

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Quand la forêt fête la gourmandise, les petits nez sont invités ! Un livre tendre et parfumé pour suivre Bonnie dans sa quête du gâteau idéal ! C'est la fête dans la forêt ! Pour le grand concours de pâtisserie, Bonnie, la petite oursonne, part à la recherche des ingrédients parfaits pour son gâteau. Fraises sucrées, bananes fondantes, chocolat gourmand... A chaque page, les petits lecteurs découvrent une nouvelle senteur à gratter pour éveiller leurs sens. Un album joyeux et délicieusement parfumé avec 10 odeurs à découvrir pour lire, sentir et partager un moment complicité.

Par Anna Guillet, Em Bruce
Chez Hemma

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Auteur

Anna Guillet, Em Bruce

Editeur

Hemma

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Mes copains câlins - Le concours de gâteaux - Une histoire qui sent bon ! - 10 odeurs à découvrir

Anna Guillet, Em Bruce

Paru le 17/09/2026

28 pages

Hemma

10,95 €

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