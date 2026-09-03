Mes copains câlins - Le concours de gâteaux - Une histoire qui sent bon ! - 10 odeurs à découvrir

Quand la forêt fête la gourmandise, les petits nez sont invités ! Un livre tendre et parfumé pour suivre Bonnie dans sa quête du gâteau idéal ! C'est la fête dans la forêt ! Pour le grand concours de pâtisserie, Bonnie, la petite oursonne, part à la recherche des ingrédients parfaits pour son gâteau. Fraises sucrées, bananes fondantes, chocolat gourmand... A chaque page, les petits lecteurs découvrent une nouvelle senteur à gratter pour éveiller leurs sens. Un album joyeux et délicieusement parfumé avec 10 odeurs à découvrir pour lire, sentir et partager un moment complicité.