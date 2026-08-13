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Magicienne de guerre

Macha Tanguy

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En Gallia, on ne se bat pas seulement pour un trône. On se bat pour le nom de sa déesse. Dix ans de guerre entre elfes et humains ont laissé le royaume exsangue. Oriane, elle, en est sortie des deux côtés à la fois - d'origine elfique, elle a pourtant combattu pour le camp humain, usant sa magie au service d'une cause qui l'a toujours méprisée. Maintenant que la paix est imposée, elle n'appartient plus à rien ni personne. Jusqu'à ce qu'une trahison rouvre tout. Des nécromants sèment la terreur dans les rues de la capitale. Les morts se relèvent. Et quelque part entre des corsaires, une salamandre au caractère flamboyant et les complots de Cour, Oriane va devoir trouver une dernière raison de se battre. Non pas pour un duc. Non pas pour un royaume. Mais pour la première fois de sa vie, pour elle-même. La Saint-Barthélemy aussi, a autrefois commencé par des fiançailles.

Par Macha Tanguy
Chez Héron d'Argent

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Auteur

Macha Tanguy

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Fantasy

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Magicienne de guerre

Macha Tanguy

Paru le 17/09/2026

Héron d'Argent

20,00 €

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