Magicienne de guerre

En Gallia, on ne se bat pas seulement pour un trône. On se bat pour le nom de sa déesse. Dix ans de guerre entre elfes et humains ont laissé le royaume exsangue. Oriane, elle, en est sortie des deux côtés à la fois - d'origine elfique, elle a pourtant combattu pour le camp humain, usant sa magie au service d'une cause qui l'a toujours méprisée. Maintenant que la paix est imposée, elle n'appartient plus à rien ni personne. Jusqu'à ce qu'une trahison rouvre tout. Des nécromants sèment la terreur dans les rues de la capitale. Les morts se relèvent. Et quelque part entre des corsaires, une salamandre au caractère flamboyant et les complots de Cour, Oriane va devoir trouver une dernière raison de se battre. Non pas pour un duc. Non pas pour un royaume. Mais pour la première fois de sa vie, pour elle-même. La Saint-Barthélemy aussi, a autrefois commencé par des fiançailles.