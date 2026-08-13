Le cadeau de la reine

Il a fait voeu de chasteté. Il n'avait jamais rencontré Aena. Leden est paladin, soldat du Créateur, homme de foi et d'acier. On l'a offert en cadeau à la reine ennemie, afin de gagner sa confiance, puis la détruire. Mais il n'avait pas prévu ses yeux. Ni sa façon de tenir une épée. Ni le silence qui s'installe entre eux quand personne ne regarde. Aena est tout ce qu'on lui a appris à haïr : une reine de sang et de feu, impitoyable, magnifique comme une lame. Elle devrait lui faire horreur. En ce cas, pourquoi lui dévore-t-elle ainsi son âme ? Dans un monde où la foi est une arme et le désir une trahison, Leden découvre que le plus périlleux des champs de bataille n'est pas celui qu'il imagine...