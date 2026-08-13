Jeux d'enfants

Un Urban fantasy sombre, mordant et terriblement addictif, qui mêle enquêtes surnaturelles, humour noir et tension amoureuse. Gingeur Scream a deux passions dans la vie : la nicotine et coller des balles entre les yeux des démons qui enfreignent la loi. Chasseuse d'élite de la Division, l'organisme chargé de maintenir un semblant d'équilibre entre humains et démons, elle est devenue la croque mitaine officielle des monstres de France, au prix de tout ce qui faisait d'elle une jeune femme "normale" . Quand une série de meurtres particulièrement impressionnants, impliquant des démons à l'apparence d'enfants, sème un vent de panique en ville, Gingeur se voit imposer un binôme : Baptiste, meilleur chasseur de la Division... et démon à la langue bien pendue qui lui a sauvé la vie douze ans plus tôt. Pour Gingeur, rien n'est plus dangereux qu'un démon charmeur avec un sourire en coin. Pour Baptiste, rien n'est plus fascinant que cette humaine cabossée qui refuse de plier. Entre une enquête macabre, des cauchemars qui deviennent réalité et un prince des damnés qui tire les ficelles depuis sa cellule, Gingeur va découvrir que certains monstres ne se cachent pas toujours là où on les attend. Un Urban fantasy sombre, mordant et terriblement addictif, qui mêle enquêtes surnaturelles, humour noir et tension amoureuse.