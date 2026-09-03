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Acquérir une culture photo

Jean-Christophe Béchet, Samuel Decklerck

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Comment réussir une bonne photo de paysage ? Qui sont les inventeurs de la photographie de rue ? Qu'est-ce que la photographie plasticienne ? ... Telles sont les questions, parmi bien d'autres, que se posent les photographes amateurs, les visiteurs d'expositions ou encore ceux qui cherchent à comprendre la richesse de l'art photographique et ses bouleversements récents. De manière vivante et sans jargon, Jean-Christophe Béchet y répond en dialoguant avec Samuel Decklerck, photographe amateur et ancien président d'un club photo. En 200 questions esthétiques et pratiques, ils nous font ainsi pénétrer dans les coulisses de la création photographique et nous initient à l'histoire de ce médium tout en nous partageant leurs doutes, questionnements et conseils techniques.

Par Jean-Christophe Béchet, Samuel Decklerck
Chez Eyrolles

|

Auteur

Jean-Christophe Béchet, Samuel Decklerck

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques photo

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Acquérir une culture photo

Jean-Christophe Béchet, Samuel Decklerck

Paru le 03/09/2026

200 pages

Eyrolles

28,00 €

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