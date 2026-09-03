Pourquoi avons-nous faim... même lorsque nous mangeons trop ?? Et pourquoi les régimes échouent-ils presque toujours à long terme ?? Dans Décoder la faim, le Dr Jason Fung démonte une illusion tenace : celle que le poids se jouerait dans une simple équation de calories. Or, le véritable problème n'est pas tant combien nous mangeons, ni même quand nous mangeons, mais pourquoi nous avons constamment envie de manger. Le Dr Jason Fung montre notamment comment les aliments ultra-transformés perturbent les signaux naturels de la faim et de la satiété. En dérégulant des hormones clés comme l'insuline, la leptine et la ghréline, ils nous laissent affamés en permanence. Au fil des pages, l'auteur décrypte les trois visages de la faim - physiologique, émotionnelle et conditionnée - et explique comment notre "? thermostat de graisse ? " interne se dérègle sous l'effet de notre alimentation moderne, du stress et des pressions sociales. A la fois scientifique et très pratique, ce livre passionnant et percutant propose 3 règles d'or et 50 astuces concrètes pour reconnaître chaque type de faim, sortir du cercle des fringales et retrouver un rapport plus apaisé à la nourriture, sans médicaments ni régimes frustrants.