Eclats de conscience interroge notre capacité à résister à l'engourdissement face au chaos moderne. Dans une époque saturée d'images et de discours, K. Kab dévoile les mécanismes invisibles qui orientent nos pensées, nos colères et nos choix, sans jamais renoncer à l'espoir d'un sursaut intérieur. A travers une parole directe, urgente et sans concession, l'auteur nous invite à regarder la réalité en face, au-delà des faux-semblants politiques, médiatiques et sociaux. Cet ouvrage n'est ni une leçon de morale ni un simple état des lieux, mais un appel vibrant à reprendre possession de notre existence. En nous poussant à décoder les manipulations quotidiennes, il rallume cette étincelle intime qui refuse la complicité du silence.